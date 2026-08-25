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За рулем

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JAC показал обновленный полноприводник — он может появиться в РФ

JAC показал обновленный полноприводник — он может появиться в РФ

На 29-м Международном автосалоне в Чэнду компания JAC Group представила развитие пикапа JAC Hantu. По сути машина осталась прежней, но интерьер полностью переработали: появились новая передняя панель, расширенная отделка мягкими материалами и рычаг переключения передач в авиационном стиле.

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