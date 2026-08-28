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Рамблер

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Близкие Майкла Джексона рассказали, что отец артиста часто избивал его

Близкие Майкла Джексона рассказали, что отец артиста часто избивал его

Американский певец Майкл Джексон с самого детства страдал из-за физического насилия со стороны своего отца Джозефа Джексона.

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