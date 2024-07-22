Агрессия у щенков: как с ней справиться

Агрессия у щенков — это поведение, которое может вызвать обеспокоенность у владельцев собак. Важно понимать, что агрессивное поведение в раннем возрасте можно корректировать и предотвратить его развитие во взрослом возрасте.
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