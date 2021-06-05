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В День образования российской полиции оркестр УМВД России по Хабаровскому краю выступил в аэропорту краевой столицы

В День образования российской полиции оркестр УМВД России по Хабаровскому краю выступил в аэропорту краевой столицы

Сегодня сотрудники органов внутренних дел празднуют один из своих главных праздников – День образования российской полиции.

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