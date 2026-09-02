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Вечерний Новосибирск

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Сайт по продаже мухоморов заблокируют по иску Роспотребнадзора Новосибирска

Сайт по продаже мухоморов заблокируют по иску Роспотребнадзора Новосибирска

Соответствующее решение принято судом по иску Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Поводом для разбирательства стала жалоба потребителя, обнаружившего сайт, где эти грибы предлагались к покупке.

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