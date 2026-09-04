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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр АПЛ Дин устраивал челленджи во время матчей: «Я вставал в центральном круге и смотрел, как долго смогу оставаться там. Несколько раз по 20-25 минут не свистел – нужно получать удовольствие»

Экс-арбитр английской Премьер-лиги Майк Дин признался, что во время матчей устраивал для себя своеобразные игры, в том числе старался как можно дольше обходиться без свистка.

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