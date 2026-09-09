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Царьград

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«Зенит» обыграл «Парму» в матче за 3-е место Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» обыграл «Парму» в матче за 3-е место Кубка Кондрашина и Белова

В Санкт-Петербурге завершился матч за третье место Кубка Кондрашина и Белова, в котором баскетбольный «Зенит» нанес поражение «Бетсити Парме» со счетом 89:78.

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