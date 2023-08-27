Джадд Трамп одержал трудную победу в полуфинале на турнире European Masters 2023

Джадд Трамп провел трудный матч против своего старого соперника Джона Хиггинса и, казалось висел на волоске, но проявил стальной характер, чтобы одержать заветную победу и выйти в финал на турнире European Masters 2023, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты European Masters 2023 Турнирные таблицы, результаты European Masters 2023 Квалификация European Masters 2023 Расписание трансляций European Masters 2023 Джадд Трамп одержал победу в еще одном классическом поединке с Джоном Хиггинсом, отставая со счетом 2-4, но в итоге отыгрался со счетом 6-5 и обеспечил себе место в финале турнира European Masters 2023 в Нюрнберге.