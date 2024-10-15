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Пашинян на велосипеде, или о том, как в очередной раз мы видим важные маркеры

Пашинян на велосипеде, или о том, как в очередной раз мы видим важные маркеры через призму небольших событий 8 октября в Москве состоялось заседание Совета глав СНГ.

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