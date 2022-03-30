Эксперт рассказал, что будет при отказе Европы платить за газ в рублях

РИАМО - 30 мар. Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов рассказал, что если европейские страны откажутся оплачивать российский газ в рублях, то это обернется катастрофическими последствиями для энергетики Запада, сообщает «Прайм».