Forbes: ВСУ потеряли западную бронетехнику, пытаясь прорвать оборону ВС РФ

33-я механизированная бригада и 47-я штурмовая бригада ВСУ 8 июня потеряла боевые машины «Брэдли» и танк «Леопард-2», пытаясь прорвать оборону вооруженных сил России в Запорожской области, но безуспешно, 9 июня пишет Forbes.
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