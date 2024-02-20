Модель Playboy рассказала, что Джастин Тимберлейк изменял Кэмерон Диаз с ней

Выяснилось, что больше 20 лет назад исполнитель развлекался с незнакомой девушкой в бассейне. фото: John Chapple - The SunДжастина Тимберлейка спустя годы снова настигли слухи о неверности — на этот раз Кэмерон Диаз.
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