«Кореяча» кәбестә салаты рецепты

Салат ясау өчен кирәк: 1,2 килограмм кәбестә, 1 кишер, 1,5 аш кашыгы тоз, 2 аш кашыгы аш серкәсе эссенциясе (яки 50 грамм 9 процентлы аш серкәсе), 6 тырнак сарымсак, 1-2 чәй кашыгы тарттырылган кориандр, 1 чәй кашыгы паприка, ярты чәй кашыгы кызыл борыч, ярты чәй кашыгы куркума, 3-4 чәй кашыгы шикәр комы, 80 грамм көнбагыш мае.
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