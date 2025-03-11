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В США заявили, что передадут Москве условия Киева о прекращении огня

В США заявили, что передадут Москве условия Киева о прекращении огня

Готовность Украины к мирным переговорам с Россией, а также формулировку Украиной приемлемых для нее условий отметил государственный секретарь США Марко Рубио 11 марта в комментарии журналистам по итогам встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

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