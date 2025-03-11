В США заявили, что передадут Москве условия Киева о прекращении огня

Готовность Украины к мирным переговорам с Россией, а также формулировку Украиной приемлемых для нее условий отметил государственный секретарь США Марко Рубио 11 марта в комментарии журналистам по итогам встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии