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Вице-чемпионка ОИ Соколова: в России раньше выступать не нравилось

Вице-чемпионка ОИ Соколова: в России раньше выступать не нравилось

Российская прыгунья в длину Елена Соколова, которая на летних Олимпийских играх - 2012 завоевала серебряную награду, поделилась, что раньше ей было трудно выступать на внутренних российских стартах из-за атмосферы.

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