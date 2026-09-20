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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» выиграл 1 из 5 последних матчей с «Аталантой». 2.27 – бергамаски не проиграют

«Ювентус» сыграет дома с «Аталантой» в 5-и туре Серии А. Туринцы котируются явными фаворитами матча с коэффициентом 1.

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