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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Биджиев о футболе «Динамо» при Шварце: «Такие матчи мы видели и при Гусеве, и при Карпине»

Хасанби Биджиев оценил выступления московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца . – «Динамо» стартовало неудачно.

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