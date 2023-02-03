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Глава ЦРУ Бернс предлагал РФ пятую часть Украины за мирный договор

Глава ЦРУ Бернс предлагал РФ пятую часть Украины за мирный договор

РИАМО - 3 фев. В январе глава ЦРУ Уильям Бернс предложил российским и украинским властям план по мирному урегулированию конфликта на территории Украины, он подразумевал передачу Москве пятой части республики, сообщает Федеральное агентство новостей.

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