Глава ЦРУ Бернс предлагал РФ пятую часть Украины за мирный договор

РИАМО - 3 фев. В январе глава ЦРУ Уильям Бернс предложил российским и украинским властям план по мирному урегулированию конфликта на территории Украины, он подразумевал передачу Москве пятой части республики, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО - 3 фев. В январе глава ЦРУ Уильям Бернс предложил российским и украинским властям план по мирному урегулированию конфликта на территории Украины, он подразумевал передачу Москве пятой части республики, сообщает Федеральное агентство новостей.
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