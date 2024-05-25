Володин подписал рекомендации Госдумы по налоговой системе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал рекомендации Госдумы, подготовленные по итогам парламентских слушаний концепции совершенствования налоговой системы России, представленной кабмином, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
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