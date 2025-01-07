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В Кургане женщина устроила драку в ПВЗ маркетплейса

В Кургане женщина устроила драку в ПВЗ маркетплейса

В Кургане женщина устроила скандал в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом сообщает Ura.ru. По данным издания, посетительница купила на площадке вещь, но якобы обнаружила на ней пятно и хотела вернуть.

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