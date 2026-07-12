Ублюдок и выродок просто сдох

Он был говном и пидором, что одно без другого не существует...😘

Альбина Скоблина

Кто ж станет травить курицу ,.которая хоть и не несет золотые яйца .а скорее берет золотом за свои типа услуги. но он был вхож к Трампу .... Это для них скорее удар.