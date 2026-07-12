Сегодня с утра пришла хорошая новость - сдох один из самых ярых русофобов, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) - тот самый, что ещё в 2023 году сказал примерно следующее: "Русские умирают.
Ублюдок и выродок просто сдох
Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
Он был говном и пидором, что одно без другого не существует...😘
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4 н.
Александр
Не убавить,ни прибавить.
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4 н.
Альбина Скоблина
Кто ж станет травить курицу ,.которая хоть и не несет золотые яйца .а скорее берет золотом за свои типа услуги. но он был вхож к Трампу .... Это для них скорее удар.
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4 н.
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