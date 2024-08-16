Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве

Стажировки для жителей Москвы в возрасте от 14 до 18 лет проходили в этом году в три потока В летнее время юные жители Москвы, дети участников СВО, смогли не только отдохнуть, но и провести время с пользой.
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