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Царьград

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Минцифры РФ: за полгода киберпреступлений стало на 30% меньше

Минцифры РФ: за полгода киберпреступлений стало на 30% меньше

За последние полгода число киберпреступлений в России снизилось на 30% до 252,9 тысяч случаев. Минцифры Российской Федерации связывает успех с введением запрета на автоматические звонки и рядом новых мер.

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