Минцифры РФ: за полгода киберпреступлений стало на 30% меньше

За последние полгода число киберпреступлений в России снизилось на 30% до 252,9 тысяч случаев. Минцифры Российской Федерации связывает успех с введением запрета на автоматические звонки и рядом новых мер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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