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В Перми откроется новый завод по производству активированного угля

В Перми откроется новый завод по производству активированного угля

Завод позволит увеличить ежегодный объем выпуска сорбентов до 10 000 тонн.В столице Прикамья на предприятии «Сорбент» создается новое производство активированных углей на каменноугольной основе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

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