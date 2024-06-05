В Перми откроется новый завод по производству активированного угля

Завод позволит увеличить ежегодный объем выпуска сорбентов до 10 000 тонн.В столице Прикамья на предприятии «Сорбент» создается новое производство активированных углей на каменноугольной основе, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии