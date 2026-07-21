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Общественники предложили присвоить охранный статус 31 станции московского метро

Общественники предложили присвоить охранный статус 31 станции московского метро

Некоторые из них являются настоящими шедеврамиГруппа экспертов и активистов направила в департамент культурного наследия Москвы обращение с инициативой ускорить процедуру внесения исторических станций Московского метрополитена в реестр объектов культурного наследия.

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