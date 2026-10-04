Правительство утвердило финансирование Дальнего Востока в новом бюджете: сколько и на что дадут

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. На программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» в 2027–2029 годах направят более 131,7 млрд рублей – следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.
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