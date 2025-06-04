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Царьград

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Шахназаров подобрал такие слова, что власти просто должны отреагировать

Шахназаров подобрал такие слова, что власти просто должны отреагировать

Журналист Михаил Шахназаров возмутился тем, что с цифрового герба России исчезли кресты. Он подобрал такие слова, что власти теперь просто обязаны отреагировать на ситуацию.

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