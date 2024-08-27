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«Недостаток тестостерона»: хирург Умнов рассказал о причинах алопеции у женщин к 50 годам

«Недостаток тестостерона»: хирург Умнов рассказал о причинах алопеции у женщин к 50 годам

Хирург Александр Умнов: женщины могут начать интенсивно терять волосы к 45–50 годам. Хирург Умнов рассказал, что ключевой причиной алопеции у женщин, возникающей к 50 годам, является нехватка тестостерона, с которой тесно связан недостаток влияющего на рост волос гидротестостерона.

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