«Недостаток тестостерона»: хирург Умнов рассказал о причинах алопеции у женщин к 50 годам

Хирург Александр Умнов: женщины могут начать интенсивно терять волосы к 45–50 годам. Хирург Умнов рассказал, что ключевой причиной алопеции у женщин, возникающей к 50 годам, является нехватка тестостерона, с которой тесно связан недостаток влияющего на рост волос гидротестостерона.