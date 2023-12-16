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Кубок Первого канала. «Звезды и ВХЛ» сыграют с Казахстаном, «Россия 25» против Беларуси

В другом матче дня команда «Звезды и ВХЛ» будет противостоять сборной Казахстана.  Кубок Первого канала Казахстан – «Звезды и ВХЛ» – 11:00  «Россия 25» – Беларусь – 15:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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