Появились кадры последствий атаки ВСУ на базу отдыха в Кирилловке

Следственный комитет обнародовал видео с места обстрела курортной зоны Кирилловки.Следственный комитет России опубликовал видео с места атаки украинских беспилотников на базу отдыха в посёлке Кирилловка Запорожской области.
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