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Царьград

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США запретили своим госслужащим отношения с гражданами Китая в КНР

США запретили своим госслужащим отношения с гражданами Китая в КНР

США ввели запрет для своих госслужащих и их семей на романтические отношения с гражданами КНР, работающими в американских дипломатических учреждениях в Китае.

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