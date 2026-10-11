Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Русские на английских танках: обратная сторона Курской битвы

Курская дуга традиционно рисуется как триумф советского оружия. Т-34 против «Тигров», «Ил-2» против «Фокке-Вульфов», миллионные армии, сошедшиеся в величайшем танковом сражении истории.

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