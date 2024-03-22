Подполье: российские войска поразили в Харькове танковый завод и две ТЭЦ

Как сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, утром 22 марта войска РФ нанесли мощнейшие ракетные удары по Харьковскому заводу транспортного машиностроения и двум теплоэлектростанциям, вследствие чего пропал свет, а также вода и отопление.
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