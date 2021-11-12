"Могло быть и хуже". Глава Минэнерго заявил, что цены на бензин занижены на 15 рублей за литр

Прошедшие выборы показали - народ то не против такой политики. И сразу возникает закономерный вопрос - почему против народа идёте.

А на сколько занижены зарплаты у россиян?

Александр Дементьев

А как министр энергетики может объяснить тот факт, что в Казахстане российский бензин продают на 15 - 25 % дешевле чем в РФ? Кто там за него доплачивает?