"Могло быть и хуже". Глава Минэнерго заявил, что цены на бензин занижены на 15 рублей за литр
Регулярно русские автомобилисты, заезжая на автозаправочные станции, возмущаются постоянным, непрекращающимся ростом цен на бензин.
Комментарии
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Прошедшие выборы показали - народ то не против такой политики. И сразу возникает закономерный вопрос - почему против народа идёте.
А на сколько занижены зарплаты у россиян?
А как министр энергетики может объяснить тот факт, что в Казахстане российский бензин продают на 15 - 25 % дешевле чем в РФ? Кто там за него доплачивает?
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