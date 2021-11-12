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"Могло быть и хуже". Глава Минэнерго заявил, что цены на бензин занижены на 15 рублей за литр

"Могло быть и хуже". Глава Минэнерго заявил, что цены на бензин занижены на 15 рублей за литр

Регулярно русские автомобилисты, заезжая на автозаправочные станции, возмущаются постоянным, непрекращающимся ростом цен на бензин.

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Комментарии
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Василий
Прошедшие выборы показали - народ то не против такой политики. И сразу возникает закономерный вопрос - почему   против народа идёте.
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11 час.
ольга волкова
А на сколько занижены зарплаты у россиян?
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10 час.
Александр Дементьев
А как министр энергетики может объяснить тот факт, что в Казахстане российский бензин продают на 15 - 25 %  дешевле чем в РФ?  Кто там за него доплачивает?
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1 час.

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