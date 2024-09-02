Полицейских-алкоголиков отправят на экспертизу

Переутомление, тяга к алкоголю, суетливость и вспыльчивость или наоборот: подавленное настроение и замкнутость — все это симптомы, при которых сотрудника МВД могут направить на медико-психологическую реабилитацию в ведомственную больницу или санаторий.
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