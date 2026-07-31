Книги стали «топливом для ИИ»: компании массово скупают и уничтожают книги после оцифровки для обучения моделей

По данным расследования 404 Media, посредники приобретают от тысяч до миллионов печатных книг, которые после сканирования разбирают на страницы и уничтожаютИИ-компании начали массово скупать печатные книги для обучения своих моделей, а после оцифровки уничтожать их.
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