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Книги стали «топливом для ИИ»: компании массово скупают и уничтожают книги после оцифровки для обучения моделей

Книги стали «топливом для ИИ»: компании массово скупают и уничтожают книги после оцифровки для обучения моделей

По данным расследования 404 Media, посредники приобретают от тысяч до миллионов печатных книг, которые после сканирования разбирают на страницы и уничтожаютИИ-компании начали массово скупать печатные книги для обучения своих моделей, а после оцифровки уничтожать их.

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