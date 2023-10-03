В Барнауле ищут подрядчика для постройки дороги за 250 млн рублей

На работы по прокладке дорожного полотна по улице Сергея Семенова у организации будет почти год Администрация Барнаула объявила конкурс по определению подрядчика, который займется постройкой дороги по улице Сергея Семенов от улицы Солнечная Поляна до Попова.
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