Российские паралимпийцы за день завоевали 8 медалей в Париже

Четыре из них золотые.фото: t.me/russianparalymp--> Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали в седьмой день Паралимпийских игр в Париже.
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