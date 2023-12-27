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Мировое обозрение

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Обзор игрового ноутбука MSI Titan GT77 HX 13V: не хардкор, а хардкорище!

Обзор игрового ноутбука MSI Titan GT77 HX 13V: не хардкор, а хардкорище!

Говорят, как новый год встретишь — так его и проведешь. Действительно, в начале года на нашем сайте вышел обзор MSI Titan GT77 12U — мощнейшего лэптопа, оснащенного мобильной графикой GeForce RTX 3080 Ti и 16-ядерным Core i9-12900HX.

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