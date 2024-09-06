ODМ: растение Манкай снижает уровень глюкозы в крови при диабете

Ученые из Медицинского центра Шиба в Тель-Хашомере (Израиль) обнаружили, что культивируемое водное растение под названием Манкай снижает уровень сахара в крови у диабетиков так же эффективно, как некоторые лекарства.
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