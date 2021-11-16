Бизнесмен, убивший и расчленивший человека, отделался условным сроком ...

Бандитское государство, честные люди это товар для бабловщиков и самого Бастрыкина. а что еще сказать больше нечего эльцинцы были и остаются ублюдками. все у них ив руках, все равно ЛЕНИН И СТАЛИН придут!! тогда держитесь мрази,. все карманы вывернете. и обшоры затрещат.

Кошмар

Наталия Если это правда, то просто сказочная история! Прокуратура, обязана обжаловать такое решение суда, это же преднамеренное, спланированное убийство. Тянет на максимальный срок.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признает явку Барышникова В. Р. с повинной, его раскаяние в содеянном, на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и одного малолетнего ребенка, состояние здоровья Барышникова, который является инвалидом второй группы, а также возмещение потерпевшему (сыну убитого - прим. ТАСС) морального вреда в полном объеме и отсутствие у последнего каких-либо претензий к Барышникову В. Р.", - отмечается в решении суда. Как сказано на сайте Мособлсуда, данный приговор был обжалован, однако суд второй инстанции решил оставить его без изменения.