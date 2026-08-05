"НАГАДИЛ В ХИНКАЛИ": РУССКИЕ РЕЛОКАНТЫ РАДОСТНО БЕГУТ НА КОНЦЕРТЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ В ГРУЗИИ. И ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЮТ В ОТВЕТ

Bogdan Stupin

Daddy Bo Со времён Сукашвили, когда какой-то м&amp;дак тамошней национальности хвастался а сетях, что массово производит на продажу в Россию новую марку вина &quot;минассали&quot;, не могу заставить себя даже смотреть на грузинские вина в наших магазинах. Хотя раньше с удовольствием их брал.

Вероятно, считать ВСЕХ грузинских аборигенов идиотами,достойными презрения, было бы ошибкой. И весьма опасной. Тем не менее, того,что натворили ....швилиобразные, достаточно для настороженности на многие годы в будущем. И посему,скорее всего, вполне возможно, что восторженность в отношениях с Сакартвело явно преждевременна. В частности, 100-процентное доверие при потреблении еды и напитков. Сейчас,кстати, в России пошла реклама не только известной минеральной воды, но и фруктовых напитков на ее основе. То есть, продукта дополнительной переработки. Не уверен,что ЭТО всегда будет безопасно...