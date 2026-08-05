АРИНА ДОКУЧАЕВА Зачем русские релоканты едут в Грузию, где их бьют, унижают и добавляют "аммиак" в хинкали? Местные жители открыто хвастаются в соцсетях, как портят еду и обманывают туристов.
"НАГАДИЛ В ХИНКАЛИ": РУССКИЕ РЕЛОКАНТЫ РАДОСТНО БЕГУТ НА КОНЦЕРТЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ В ГРУЗИИ. И ВОТ ЧТО ПОЛУЧАЮТ В ОТВЕТ
Комментарии
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Юрий Золотарев
Мудак - он и в Грузии МУДАК!
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1 м.
Bogdan Stupin
Daddy Bo
Со времён Сукашвили, когда какой-то м&amp;дак тамошней национальности хвастался а сетях, что массово производит на продажу в Россию новую марку вина &quot;минассали&quot;, не могу заставить себя даже смотреть на грузинские вина в наших магазинах. Хотя раньше с удовольствием их брал.
Вероятно, считать ВСЕХ грузинских аборигенов идиотами,достойными презрения, было бы ошибкой. И весьма опасной. Тем не менее, того,что натворили ....швилиобразные, достаточно для настороженности на многие годы в будущем. И посему,скорее всего, вполне возможно, что восторженность в отношениях с Сакартвело явно преждевременна. В частности, 100-процентное доверие при потреблении еды и напитков. Сейчас,кстати, в России пошла реклама не только известной минеральной воды, но и фруктовых напитков на ее основе. То есть, продукта дополнительной переработки. Не уверен,что ЭТО всегда будет безопасно...
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1 м.
Гоша Веверсис
Светлана Шушпанникова
согасна,они всю жизнь были такие,ворюги,взяточники,пьянчуги и показушные как пятилетки
Нет они всю свою историю,после того как присоединились к России,искустно маскировались под порядочных.
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1 м.
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