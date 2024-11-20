Капитальный ремонт силового трансформатора завершили на Дубровской теплоэлектростанции

Повысилась надежность электроснабжения для более чем 200 тысяч человек На Дубровской теплоэлектростанции завершился капитальный ремонт силового трансформатора, в ходе которого было заменено 36 тонн трансформаторного масла, установлены новые электродвигатели обдува, радиаторы и фильтры.