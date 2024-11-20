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Петербургский дневник

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Капитальный ремонт силового трансформатора завершили на Дубровской теплоэлектростанции

Капитальный ремонт силового трансформатора завершили на Дубровской теплоэлектростанции

Повысилась надежность электроснабжения для более чем 200 тысяч человек На Дубровской теплоэлектростанции завершился капитальный ремонт силового трансформатора, в ходе которого было заменено 36 тонн трансформаторного масла, установлены новые электродвигатели обдува, радиаторы и фильтры.

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