В Китае владелицу детского сада, где более 200 детей отравились свинцом, приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает международное информационное агентство The Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Буданову назначил...
- ЛЛ Злоумышленники вл...
- ЛЛ Песков прокоммент...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым