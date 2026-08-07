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Заболотный – игрок СКА рэпера Басты. Экс-форвард «Спартака» будет получать 500 тысяч в месяц

Экс-нападающий « Зенита », ЦСКА и « Спартака » Антон Заболотный стал игроком медиафутбольного СКА рэпера Басты.

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