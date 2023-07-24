Что будет грехом, а что благостью на неделе с 24 по 31 июля 2023 года Елена ГалицкаяВ период с 24 по 31 июля 2023 года жители России смогут воспользоваться уникальной возможностью праздновать каждый день как церковные, так и народные праздники.