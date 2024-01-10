Первая в 2024 году группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВО на Украине

Добровольцев из Владимирской области ожидает боевая подготовка в рядах минобороны.Из Владимирской области в зону специальной военной операции на Украине 9 января отправилась первая в 2024 году группа добровольцев.
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