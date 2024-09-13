На итоговом заседании Форума в Петербурге много шутили и рассказали анекдот

Здесь осудили любые формы политизации в сфере культуры В пятницу во второй половине дня Форум объединённых культур, проходящий в северной столице, на своём пленарном заседании обсудили итоги трехдневной работы.
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