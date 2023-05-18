Посольство: связи Трампа с РФ являются выдумкой американских чиновников

Доклад спецпрокурора Джона Дарема подтвердил, что тема связей бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой является не более чем фантазией американских чиновников ради внутриполитических целей, говорится в заявлении посольства РФ в США.
Доклад спецпрокурора Джона Дарема подтвердил, что тема связей бывшего главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой является не более чем фантазией американских чиновников ради внутриполитических целей, говорится в заявлении посольства РФ в США.
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