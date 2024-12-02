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Гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы китайской морской пехоты

Гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы китайской морской пехоты

На вооружении КМП НОАК имеется значительное количество тяжелой техники и вооружения: плавающие танки, амфибийные БМП и БТР, а также различные буксируемые и самоходные артиллерийские системы.

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